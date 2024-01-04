В Праге начался месяц памяти о жертвах стрельбы в Карловом университете

Он открылся шествием студентов и преподавателей

ПРАГА, 4 января. /ТАСС/. Месяц памяти о 14 жертвах стрельбы, произошедшей 21 декабря на философском факультете Карлова университета, открыло шествие студентов и преподавателей в Праге. Об этом сообщил на своем сайте деканат факультета.

Первым мероприятием стало "Принесение света" - шествие сотен студентов и преподавателей по центру столицы. Они пронесли зажженные в память о жертвах свечи от дворца деканата Карлова университета к расположенному неподалеку главному зданию философского факультета, где две недели назад произошла трагедия. Участники акции образовали живую цепочку вокруг факультетского здания в знак единения университетского сообщества.

На площади Яна Палаха, где расположен философский факультет, зажгли огонь в память о погибших. "Он будет гореть в течение всего месяца", - сказал деканат.

Декан философского факультета Эва Легечкова сообщила журналистам, что весенний семестр в вузе начнется согласно плану 19 февраля. В главном здании факультета, по ее словам, на протяжении семестра будет закрыт только пятый этаж. Он наиболее пострадал во время стрельбы, поэтому там предстоит провести крупный ремонт.