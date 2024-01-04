Украинский посол заявил, что Шмыгаль может посетить Японию в феврале

Подготовкой визита главы правительства занимается посольство Украины в Японии, отметил Сергей Корсунский

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может посетить Японию в феврале, когда в Токио будет проходить двусторонняя конференция по экономическому развитию и восстановлению. Подготовкой визита главы правительства занимается посольство Украины в Японии. Об этом в интервью изданию "Главком" сообщил глава диппредставительства Сергей Корсунский.

"19 февраля 2024 года в Токио состоится визит премьер-министра Украины и пройдет двусторонняя конференция по восстановлению Украины. Это задача номер один", - ответил он на вопрос о главных задачах посольства Украины в Японии на 2024 год.

В ноябре 2023 года МИД Японии сообщил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре договорились о проведении в Токио 19 февраля 2024 года двусторонней конференции по восстановлению Украины. Кисида подчеркивал, что правительство Японии планирует оказать Украине беспрецедентную помощь в вопросах, связанных с восстановлением инфраструктуры и экономики страны.

Ранее японские СМИ сообщали, что правительство Японии в рамках поддержки восстановления Украины намеревается передать Киеву передовые технологии в области телемедицины, умного сельского хозяйства, а также производства и использования возобновляемых источников энергии. Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд.