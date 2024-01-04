Спецпредставитель генсека ООН указал на растущую милитаризацию вдоль буферной зоны Кипра

Колин Стюарт отметил, что главная цель пребывания Вооруженных сил Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на острове - сохранить стабильность

НИКОСИЯ, 4 января. /ТАСС/. Спецпредставитель генсека ООН на Кипре Колин Стюарт обеспокоен растущей милитаризацией вдоль буферной зоны Кипра, о чем сообщил лидерам греческой и турецкой общин. Он одновременно является главой контингента Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК).

"Основная проблема, которая нас беспокоит, - это растущая милитаризация вдоль буферной зоны, потому что главная цель нашего пребывания здесь - сохранить стабильность, создать благоприятные условия для решения кипрской проблемы", - сказал он журналистам после встречи с президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом.

Стюарт проинформировал Христодулидиса, а еще днем ранее лидера турок-киприотов Эрсина Татара о своей предстоящей поездке в Нью-Йорк, где он намерен отчитаться перед Советом Безопасности ООН о ситуации в буферной зоне Кипра. Во время пребывания в США он также рассчитывает встретиться с бывшей главой МИД Колумбии (2010-2018) Марией Анхелой Ольгин Куэльяр, которая, как ожидается, в скором времени будет назначена посланником генсека ООН по Кипру. Ее задача - изучить перспективы возобновления прерванных в 2017 году переговоров по кипрскому вопросу между греческой и турецкой общинами.

В августе 2023 года в буферной зоне в районе местечка Пила произошел инцидент, серьезно омрачивший перспективы возобновления прямого диалога между греческой и турецкой сторонами. Это случилось в тот момент, когда ооновские миротворцы заблокировали несанкционированное строительство дороги в данном районе. 17 августа турки-киприоты подогнали туда строительную технику. Когда на следующий день они начали выравнивать землю, вмешались миротворцы, возникла стычка, несколько военнослужащих сил ООН получили травмы. ВСООНК призвали турецкую общину Кипра уважать мандат миссии в буферной зоне. Официальная Никосия осудила действия турок-киприотов и потребовала прекратить незаконное, по ее мнению, строительство дороги.

В итоге при посредничестве миротворцев сторонам удалось достичь компромиссного решения, которое с одной стороны позволяет туркам-киприотам достроить дорогу в рамках реализуемого ими гуманитарного проекта, а с другой дает грекам-киприотам гарантии того, что статус буферной зоны не изменится. 180-километровая буферная зона (зеленая линия) разделяет Кипр на территории проживания греческой и турецкой общин, ее контролируют ВСООНК. Контроль осуществляется на особых условиях, так как зеленая линия не считается внешней границей Евросоюза.