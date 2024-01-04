Блинкен во время поездки на Ближний Восток обсудит атаки хуситов на суда в Красном море

Госсекретарь США на всех этапах поездки должен дать понять, что нападения хуситов неприемлемы, отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время поездки на Ближний Восток обсудит меры для предотвращения атак хуситов на торговые суда в Красном море. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, Блинкен "на следующей неделе посетит Турцию, Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный берег реки Иордан и Египет". Во время поездки он планирует обсудить вопрос доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, ход проводимой Израилем военной операции в палестинском анклаве, усилия по освобождению удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников и защите мирного населения. Блинкен намерен заявить израильскому руководству о необходимости "снижения напряженности на Западном берегу" реки Иордан.

Кроме того, госсекретарь планирует "поднять вопрос о необходимости принятия мер для предотвращения атак хуситов на торговые суда в Красном море". "На всех этапах поездки он четко даст понять, что атаки хуситов неприемлемы", - отметил Миллер. Блинкен также намерен обсудить с представителями турецкого руководства тему принятия Швеции в НАТО.

Ранее представитель Госдепартамента высокого ранга заявил на телефонном брифинге для журналистов, что Блинкен 4 января отправится в турне по странам Ближнего Востока, предусматривающее в том числе посещение Израиля.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября 2023 года часть коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" территории.

Кроме того, хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого было более 20 членов экипажа. В ответ власти США сообщили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.