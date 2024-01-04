В США заявили, что больше не располагают средствами на помощь Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил надежду, что союзники Вашингтона смогут продолжать помогать Киеву

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Власти США не располагают средствами на помощь Украине, но ожидают, что союзники продолжать поддерживать ее. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы, конечно, хотим, чтобы наши союзники и партнеры тоже были в состоянии сделать это [продолжать помогать Украине]", - сказал он, отвечая на вопрос, какие есть варианты у администрации президента США Джо Байдена оказать помощь Киеву, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи.

"У нас на это больше нет денег", - добавил он, говоря про финансирование Украины. Кирби упомянул последний, если Конгресс не выделит дополнительных средств, пакет американской военной помощи Украине, о котором Вашингтон объявил 27 декабря 2023 года.

Он добавил, что Конгресс США должен выделить новый пакет помощи, чтобы "мы могли продолжать помогать Украине".

Госсекретарь США Энтони Блинкен 27 декабря заявил, что Вашингтон выделяет Украине пакет военной помощи на $250 млн, который будет последним в 2023 году. Вашингтонская администрация направила в октябре прошлого года в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.