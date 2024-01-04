СМИ: взрывы в Кермане устроили террористы-смертники

По данным агентства IRNA, они устроили взрывы на расстоянии 1,5 и 2,7 км от могилы генерала Касема Сулеймани

ДУБАЙ, 4 января. /ТАСС/. Взрывные устройства около кладбища в Кермане, где похоронен командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) генерал Касем Сулеймани, были приведены в действие террористами-смертниками. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на источник.

По его сведениям, после детального изучения места преступления и записей камер видеонаблюдения "можно с уверенностью утверждать, что первый взрыв был спровоцирован террористом-смертником, а второй, скорее всего, произошел по той же причине". Как уточнил источник агентства, террористы устроили взрывы на расстоянии 1,5 и 2,7 км от могилы Сулеймани, поскольку не смогли беспрепятственно пройти пункт досмотра у входа на кладбище.