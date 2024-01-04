Под обстрелами в провинциях Алеппо и Идлиб погиб один сирийский военный

Контр-адмирал Вадим Кулить отметил, что еще один ранен

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Один сирийский военнослужащий погиб и один получил ранение из-за снайперских обстрелов, произведенных террористами в провинциях Алеппо и Идлиб в Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Кафр-Ханни по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра, погиб один сирийский военнослужащий. В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Кафр-Небель по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хас, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал он.

По словам контр-адмирала, авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений парой истребителей F-15, тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt, одним модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - заключил Кулить.