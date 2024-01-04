Мэр Кишинева подаст в суд на правительство и парламент, подконтрольные партии Санду

Ион Чебан обвинил их в финансовом давлении на горожан

КИШИНЕВ, 4 января. /ТАСС/. Мэр Кишинева Ион Чебан подает в суд на парламент и правительство Молдавии, которые контролирует поддерживающая президента Майю Санду Партия действия и солидарности (ПДС), обвинив их в финансовом давлении на горожан.

"Мы инициировали процедуру подачи иска против правительства и парламента в связи с финансовым давлением на жителей Кишинева и отказом выделить или компенсировать необходимые финансовые источники", - написал Чебан в своем телеграм-канале. Он обвинил депутатов правящей партии в отказе принять инициативу внести поправки в бюджет, направленные на финансовую поддержку жизненно важных для Кишинева секторов: социальной помощи, образования и инфраструктуры, с которыми выступила его партия "Народное альтернативное движение".

"Кишиневцы вносят в государственный бюджет 23 миллиарда леев (1,3 млрд долларов - прим. ТАСС), а в ответ мы получаем копейки. Жители столицы являются активными плательщиками в государственный бюджет, отдайте кишиневцам должное", - пояснил Чебан.

Мэр выступил с заявлением после того, как группа городских депутатов от правящей партии организовала пикет у мэрии Кишинева. Его участники обвинили Чебана в нежелании выделять необходимые 60 млн лей ($3,4 млн) на финансирование работы групп продленного дня в городских школах. Это уже не первый конфликт между мэром и партией власти, кандидат которой на пост градоначальника Лилиан Карп проиграл в ноябре выборы Чебану.