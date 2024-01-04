Без плана "Б", средств и преимуществ. События вокруг Украины

ТАСС, 4 января. Украина не обладает альтернативным планом действий на случай уменьшения помощи Запада, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. При этом помощь уменьшается - и выделение ее зависит от многих факторов как в США, так и в ЕС. Поэтому аналитики говорят, что Россия обладает преимуществом и способна его укрепить.

ТАСС собрал основное о ситуации на Украине и вокруг нее.

Ход спецоперации

ВСУ потеряли на шести направлениях до 650 человек убитыми и ранеными.

Потери ВСУ составили 7 БМП, 18 автомобилей, 6 бронеавтомобилей, РСЗО "Ольха" и 3 чешских РСЗО Vampire, американскую артсистему М-777, американскую САУ Paladin и САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30 и ПТО "Рапира".

Российские ВКС уничтожили склад с боеприпасами в Харьковской области, а также поразили живую силу и военную технику в 117 районах.

С начала спецоперации ВС РФ уничтожили более 5,9 тыс. (из 13,5 тыс.) иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ.

Удары ВСУ по российским городам

ВСУ обстреляли жилой сектор Донецка, есть раненые и погибшие.

Атака предпринималась по Севастополю, ПВО сбила несколько воздушных целей. Осколки падали на улицы, один - попал в дом, есть пострадавшие. По сообщению Минобороны РФ, над Крымом уничтожены 10 украинских ракет.

Минобороны РФ сообщило о перехвате в Липецкой области переоборудованной зенитной ракеты С-200.

Российская ПВО перехватила три снаряда HIMARS и 37 беспилотников.

НАТО обсудит

10 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Украина - НАТО, назначенное, по словам официального представителя альянса, "после недавних российских ракетных атак и ударов".

После обстрелов под Новый год Белгорода и Донецка со стороны ВСУ российские силы нанесли удары по военным и стратегическим объектам Украины. Киев продолжает атаки на российские города.

Индия опровергает

Индийская сторона не отправляла на Украину артиллерийские боеприпасы, заверил на брифинге официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, отвечая на вопрос о распространившемся в соцсетях видео украинского военнослужащего. На нем демонстрировался 155-миллиметровый снаряд индийского производства.

Плана "Б" нет, как и помощи

Объявленный 27 декабря пакет американской помощи Украине был последним, который США могут предоставить до решения Конгресса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом нижняя палата Конгресса пока отказывается рассматривать вопрос предоставления Украине помощи на $61 млрд как приоритетный, уделяя внимание проблемам на южной границе США. Лидеры Евросоюза в декабре также не смогли согласовать вопрос выделения Киеву €50 млрд.

У властей Украины нет резервного плана на случай сокращения помощи с Запада, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. "У нас нет плана "Б". Мы уверены в плане "А", - заверил он.

По данным Минобороны РФ, на поддержку Киева за два года уже потрачено более $203 млрд 54 странами. ВСУ предоставляется информация с более чем 500 космических аппаратов, из которых 70 - военные разведывательные. Киев пользуется более чем 20 тыс. терминалов Starlink.

Из-за рубежа за два года ВСУ было поставлено более 1,6 тыс. единиц ракетного и артвооружения, более 200 ЗРК, 5 220 единиц бронетанкового вооружения, 23 тыс. беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

При всех властях

Польские фермеры снова - несмотря на смену власти в Варшаве - заблокировали пункт пропуска "Медыка - Шегини" на границе с Украиной. Акции аграриев продолжаются с начала ноября.

Поляки требуют отменить введенные ЕС льготы для украинских дальнобойщиков. За время протестов в очередях у границы умерли три украинских водителя. К представителям Польши периодически присоединяются протестующие из Венгрии и Словакии.

За Россией преимущество

Военный и экономический баланс в ходе украинского конфликта значительно сместился в пользу России, считает руководитель евразийской программы в вашингтонском Институте Куинси Анатоль Ливен. Он полагает, что Вашингтону и Киеву пора начать переговоры, пока у них остаются еще "значительные рычаги влияния".

Экс-глава Госслужбы авиабезопасности Франции генерал Брюно Клермон отмечает превосходство России над Украиной в воздухе и констатирует, что "украинское контрнаступление провалилось". При этом Киеву не помогают из-за своей разнородности поставленные Западом системы ПВО.

Генерал Клермон также считает, что Украина на деле не нужна ни США, ни европейским странам, которые лишь делают вид, будто желают "победы" Киева. По его мнению, сопротивляться ВСУ смогут, только если помощь Запада продолжится.

"Спонсор войны" со вкусом крабовых палочек