Галант заявил, что на юге Газы Израиль сосредоточен на уничтожении лидеров ХАМАС

Министр обороны еврейского государства указал, что армия проводит третий этап операции, среди целей которого возвращение заложников и устранение военных угроз со стороны палестинского анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /ТАСС/. Израильские военные в южной части сектора Газа на данном этапе сосредоточены на уничтожении руководства радикального палестинского движения ХАМАС и освобождении заложников, в северной части анклава армия меняет тактику ведения боев в "соответствии с военными достижениями". Об этом говорится в заявлении министра обороны Йоава Галанта, которое распространила пресс-служба министерства.

В тексте указывается, что армия проводит третий этап операции в Газе, имеющей три цели: возвращение заложников, уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС и устранение военных угроз со стороны палестинского анклава.

"Переход между этими этапами нацелен на выполнение задач войны. В северной части сектора Газа мы перейдем к новому боевому подходу в соответствии с военными достижениями на земле. Этот подход будет включать рейды, уничтожение террористических туннелей, действия в воздухе и на суше и специальные операции. Боевая задача в рамках третьего этапа - уничтожение остающихся в этом районе очагов террора. В южной части сектора Газа оперативные усилия сосредоточены на уничтожении руководства ХАМАС и обеспечении возвращения заложников - эти усилия предпринимаются на всех этапах. Они продолжатся до тех пор, пока это будет представляться необходимым", - говорится в заявлении.

"Боевые действия продолжатся до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны", - добавил министр обороны.