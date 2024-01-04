Залужный предложил депутатам Рады пойти на фронт, если не будет пополнения армии

Главком ВСУ выступил с этим заявлением на заседании в Верховной раде, где обсуждался законопроект о новых правилах мобилизации на Украине

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный на заседании в Верховной раде, на котором обсуждался законопроект о новых правилах мобилизации в стране, предложил депутатам самим пойти на фронт, если не найдется пополнение для армии. Об этом сообщило украинское издание New Voice.

"Он (Залужный - прим. ТАСС) также сказал: "Мне нужны люди. <...> Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите [пополнение армии]", - приводит издание слова своего источника, который присутствовал на заседании.

В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) написал в Telegram-канале, что Залужный и министр обороны Украины Рустем Умеров, также присутствовавший на обсуждении законопроекта, заявили, что "усиление мобилизации - это объективная составляющая войны" и "[если] не будет усиления, то некому будет защищать государство".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с привлечением граждан в армию. В конце ноября 2023 года секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что мобилизация провалилась. По его оценке, проблема пополнения армии стоит даже острее, чем проблема нехватки снарядов.

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование потребовало призвать в армию еще 500 тыс. человек. В этих условиях в Верховную раду был внесен законопроект о мобилизации, который предлагает ужесточить меры в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенно сократить число категорий лиц, имеющих право на отсрочку, допуская призыв инвалидов третьей группы. После появления в прессе этого законопроекта на пунктах пропуска на границе со странами ЕС выстроились очереди из желающих покинуть Украину, а в соцсетях появилась информация, что инвалидам третьей группы, многодетным отцам и некоторым категориям водителей запрещают выезд.