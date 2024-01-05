Израильский министр осудил планы военных передать власть в Газе палестинцам

По мнению Бецалеля Смотрича, это станет "возвращением к ситуации, которая предшествовала 7 октября", когда в ответ на нападение радикалов из движения ХАМАС Израиль начал в анклаве полномасштабную военную операцию

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 января. /ТАСС/. Министр экономики Израиля, лидер праворадикальной партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич раскритиковал планы военного руководства страны по завершении операции в секторе Газа передать власть в анклаве местной палестинской администрации.

По мнению Смотрича, слова которого приводит 14-й канал израильского телевидения, передача власти в Газе палестинцам станет "возвращением к ситуации, которая предшествовала 7 октября", когда в ответ на нападение радикалов из движения ХАМАС Израиль начал в анклаве полномасштабную военную операцию.

"Решение в Газе требует нестандартного мышления и изменения концепции путем поощрения добровольной миграции и полного контроля в сфере безопасности, включая возобновление [строительства в секторе Газа израильских] поселений", - уверен министр.

До этого Смотрич уже высказывался за возобновление поселенческой деятельности в секторе Газа, а также выражал мнение, что добровольный выезд жителей сектора Газа в другие страны является "гуманитарным решением" конфликта. Эти заявления праворадикального политика вызвали критику со стороны зарубежных государств.

Газета The Jerusalem Post сообщила, что военное руководство страны во главе с министром обороны Йоавом Галантом подготовило план послевоенного устройства сектора Газа, предполагающий постепенную передачу гражданского контроля местным административным структурам. Этот план должен быть вынесен на рассмотрение военного кабинета страны. Перед этим Галант заявил журналистам, что по завершении операции в секторе Газа не будет ни власти радикального палестинского движения ХАМАС, ни гражданского контроля со стороны Израиля. При этом израильская армия как минимум в первое время намерена сохранить за собой полный военный контроль в анклаве.

Ранее возможность возобновления поселенческой деятельности в анклаве неоднократно отвергал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Сектор Газа перешел под контроль еврейского государства по итогам Шестидневной войны в 1967 году, после чего там началось строительство израильских поселений. В 2005 году Израиль в рамках плана по одностороннему размежеванию полностью вывел из сектора Газа свои войска и эвакуировал все находившиеся там еврейские поселения.