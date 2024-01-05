Берлин поставил Киеву снаряды для Leopard 2 и 10 БМП Marder

По данным Минобороны Германии, в пакет вошли также почти 10 тыс. зарядов калибра 115 мм, 1 мостоукладчик Biber, десятки грузовиков, 305 автоматов MK 556

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ поставило украинским властям снаряды для танков Leopard 2 и 10 БМП Marder. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Германии.

В пакет включены также почти 10 тыс. зарядов калибра 115 мм, 1 мостоукладчик Biber, десятки грузовиков, 305 автоматов MK 556, тысячи комплектов зимней военной формы, шлемы.

В отдельной графе с подзаголовком "Поставки прорабатываются/осуществляются" фигурируют четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которые анонсировали в ноябре, и система SKYNEX.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд с февраля 2022 года. В ноябре прошлого года сообщалось, что правительство Германии намерено увеличить помощь с €4 млрд до €8 млрд в 2024 году. Однако власти пока не согласовали бюджет из-за фискальных проблем.