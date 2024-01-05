В Газу за сутки въехали свыше 180 грузовиков с гуманитарной помощью

По данным издания The Times of Israel, сотрудники КПП ежедневно проверяют сотни машин, ожидающих своей очереди для отправки в анклав, однако "фактически они просто не справляются с таким количеством грузов" и объемы помощи, поступающей в сектор, остаются недостаточными

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 января. /ТАСС/. Более 180 грузовиков с гуманитарной помощью были пропущены к концу четверга в сектор Газа через КПП "Рафах" и "Керем-Шалом". Об этом сообщило на странице в X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"187 грузовиков с продовольствием, водой, медикаментами и оборудованием для организации временных укрытий были осмотрены и доставлены в сектор Газа через контрольно-пропускные пункты "Рафах" и "Керем-Шалом" в минувшие сутки", - сказано в сообщении.

Как указывает ведомство, 88 грузовиков были досмотрены на израильском контрольно-пропускном пункте "Ницана" и въехали в Газу через египетский "Рафах", еще 97 были досмотрены и доставлены в Газу через израильский "Керем-Шалом" в рамках обязательства еврейского государства пропускать по 200 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно. Данные еще по двум грузовикам не приводятся.

Израильское издание The Times of Israel отмечает, что сотрудники КПП ежедневно проверяют сотни грузовиков с гуманитарной помощью, ожидающих своей очереди для отправки в сектор Газа, однако "фактически они просто не справляются с таким количеством грузов" и "объемы помощи, поступающей в Газу, остаются недостаточными".