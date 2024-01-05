Эксперт заявил, что США потеряли веру в победу Украины

Старший научный сотрудник вашингтонского научно-исследовательского Института имени Катона Даг Бэндоу считает, что цель Вашингтона - "подготовить Киев к переговорам"

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты утратили веру в победу Украины в вооруженном конфликте и надеются на скорое начало переговоров с Россией. Такое мнение изложил в статье, опубликованной в журнале The American Conservative, старший научный сотрудник вашингтонского научно-исследовательского Института имени Катона, бывший помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

"В то время как украинцы испытывают трудности во вторую зиму вооруженного конфликта, администрация [президента США Джо] Байдена, видимо, отбросила мысли о победе [Киева], - пишет Бэндоу. - Вместо этого Вашингтон считает, что обе стороны должны приступить к переговорам". Он отметил, что отношение США к конфликту с его течением серьезно изменилось, и цель Вашингтона - "подготовить Киев к переговорам".

"Единственный возможный вывод заключается в том, что большинство западных политиков - глупцы. Редко когда столь многие американские и европейские чиновники так сильно ошибались и такой ужасной ценой для всех", - считает Бэндоу. Он подчеркивает, что переговоры станут гораздо сложнее, чем могли бы быть до начала Россией специальной военной операции и в первые ее месяцы.

"Что ж, Вашингтон решил, что Киев должен договариваться и терять территории в конфликте с Россией. К сожалению, американские политики не задумались о таком исходе, когда отказались от дипломатии с Москвой", - подытожил экс-помощник Рейгана. По его мнению, лица, принимающие решения в Вашингтоне, "не подходят для управления такой сверхдержавой, как США".