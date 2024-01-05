Лидер КНДР посетил завод подвижных пусковых установок для баллистических ракет

Ким Чем Ын отметил, что предприятие перевыполнило план производства на 2023 год

СЕУЛ, 5 января. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил предприятие по производству подвижных пусковых установок для тактических и стратегических ракет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) сопровождали его дочь и члены партии, в том числе заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон. Ким Чен Ын ознакомился с производством, высоко оценил трудовую этику коллектива, в том числе его идеологическую подготовку. Он отметил, что завод перевыполнил план производства на 2023 год.

"Ким Чен Ын акцентировал внимание на том, что этот завод занимает очень важную позицию и играет ответственную роль в выполнении исторической задачи укрепления обороноспособности государства, которую мы непрерывно продвигаем в нынешней серьезной ситуации, когда требуется более активная подготовка к военной конфронтации с врагами", - информирует ЦТАК. "Товарищ Ким Чен Ын отметил важность производства пусковых машин для различных тактико-стратегических вооружений в непрерывном укреплении сил сдерживания ядерной войны и оперативных потребностей нашей армии", - говорится в материале. Южнокорейское агентство Рёнхап указывает, что речь идет о пусковых установках межконтинентальных ракет "Хвасон-17" и твердотопливных "Хвасон-18".

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын наметил задачи по составлению очередного и перспективного плана производства и распорядился увеличить мощности предприятия, указав, что ради кардинальной модернизации Корейской народной армии завод должен постоянно достигать "скачкообразных успехов в производстве".