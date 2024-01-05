ГА ООН проведет 9 января заседание из-за вето США на поправку РФ к резолюции СБ по Газе

В конце декабря Совет Безопасности ООН принял подготовленную арабскими странами резолюцию, в которую Россия предложила включить призыв к немедленному прекращению огня

ООН, 5 января. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проведет 9 января пленарное заседание в связи с вето Соединенных Штатов на поправку России к резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по улучшению гуманитарного доступа в сектор Газа.

В конце декабря Совет Безопасности ООН принял подготовленную арабскими странами резолюцию, направленную на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Россия перед голосованием по резолюции предложила поправку, которая включала бы в текст документа призыв к немедленному прекращению боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта, однако она была заблокирована Соединенными Штатами.

"Председатель [78-й сессии] Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис проинформировал государства-члены о том, что он проведет пленарное заседание ГА во вторник, 9 января 2024 года, <...> после вето одного из постоянных членов Совета Безопасности 22 декабря 2023 года", - говорится в сообщении, распространенном официальным представителем председателя 78-й сессии ГА Моникой Грейли.

Как ранее отмечал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, США, помимо Израиля, являются единственной страной, которая противопоставляет себя мировому сообществу, убежденному в необходимости прекращения боевых действий в секторе Газа. Глава российского диппредставительства указал, что "подобная линия Вашингтона вытекает из его однобокой и эгоистичной позиции, нацеленной на узурпацию процесса ближневосточного урегулирования и покрывательство любых действий своего регионального союзника - Израиля".

В мае 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая постановляет, что "председатель Генеральной Ассамблеи созывает в течение 10 рабочих дней после применения вето одним или более постоянными членами Совета Безопасности официальное заседание Генеральной Ассамблеи для проведения прений по ситуации, в отношении которой было применено вето, при условии, что ассамблея не собирается на чрезвычайную специальную сессию по той же ситуации".