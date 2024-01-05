Politico: США готовят меры на случай расширения конфликта на весь Ближний Восток

По данным издания, разрастание конфликта в регионе угрожает не только региональной безопасности, но и шансам президента Джо Байдена на переизбрание

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Американская администрация разрабатывает меры реагирования на случай расширения ближневосточного конфликта и его распространения на весь регион. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, вероятность расширения конфликта растет в результате столкновений на территории Ирака, Ливана и Ирана, произошедших в течение последних нескольких дней. Это, как заявили чиновники, убедило представителей американской администрации, что конфликт "официально распространился далеко за пределы границ" сектора Газа, то есть "в развитии событий, которого США месяцами пытались избежать".

Как отметили собеседники издания, военные США разрабатывают план нанесения ответного удара по йеменским мятежникам-хуситам, которые неоднократно атаковали торговые суда в Красном море. Представители разведки, в свою очередь, пытаются предсказать и предотвратить возможные будущие атаки на силы США в Ираке и Сирии, а также определить возможные объекты следующих атак хуситов.

Politico подчеркивает, что разрастание ближневосточного конфликта угрожает не только региональной безопасности, но и шансам президента США Джо Байдена на переизбрание. Издание отмечает, что избиратели в 2024 году могут "высказаться по ключевому вопросу внешней политики на этих выборах - насколько Америка должна быть вовлечена в зарубежные конфликты".