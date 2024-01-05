Милей пообещал, что результаты его работы будут видны через 15 лет

Новый президент Аргентины предупредил, что республика достигнет уровня Ирландии по ВВП на душу населения через 45 лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 января. /ТАСС/. Новый президент Аргентины Хавьер Милей считает, что положительные результаты проводимых его правительством реформ станут видны через 15 лет.

"Две трети улучшений ты сможешь увидеть через 15 лет. Так что ты их увидишь, ими будут наслаждаться твои дети, а твои внуки будут жить чудесно", - ответил Милей 56-летнему ведущему радиостанции FM Delta, который усомнился в том, что он успеет увидеть "процветающую Аргентину". Ранее президент говорил, что проводимые его правительством реформы позволят достигнуть уровня Ирландии по ВВП на душу населения через 45 лет.

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря прошлого года. В своей первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает вероятность перехода на доллар.

20 декабря Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа с реформами, направленными на дерегуляцию экономики. В общей сложности в документе более 300 статей, которые меняют или отменяют действующие законы. Указ могут отменить, если обе палаты парламента признают его недействительным.