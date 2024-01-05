Yonhap: КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону островов Южной Кореи

По информации агентства, пострадавших среди гражданских лиц и военнослужащих нет

СЕУЛ, 5 января. /ТАСС/. Береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо, расположенных в Желтом море. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

В комитете отметили, что обстрел был произведен в период примерно с 09:00 до 11:00 по местному времени (03:00 - 05:00 мск). По его данным, пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военнослужащих нет. Снаряды упали к северу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных также указало, что они примут ответные меры.

"Предупреждаем, что на Северной Корее лежит вся ответственность за рост кризисной ситуации, требуем немедленно остановиться", - заявил официальный представитель комитета Ли Сон Чжун. Он сказал, что южнокорейские военные отслеживают действия КНДР в сотрудничестве с США.

Как передает Yonhap, южнокорейские военные посчитали провокацией "нынешние учебные стрельбы", поскольку снаряды упали в буферной зоне, установленной межкорейским соглашением от 19 сентября 2018 года. Пхеньян в 2023 году отказался от его соблюдения полностью, после того как Сеул перестал соблюдать его частично в ответ на запуск разведывательного спутника.

Ранее по требованию военных эвакуацию объявили ​​​​​​ на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо. Yonhap указывает, что в прошлый раз учебный обстрел со стороны береговой артиллерии КНДР состоялся в декабре 2022 года.

23 ноября 2010 года в районе находящегося под контролем Республики Корея острова Ёнпхёндо произошла артиллерийская перестрелка между Севером и Югом, приведшая к человеческим жертвам.