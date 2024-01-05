У побережья Сомали захватили грузовое судно под флагом Либерии с индийским экипажем

По информации агентства ANI, ВМС Индии внимательно следят за судном

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 января. /ТАСС/. Грузовое судно MV Lila Norfolk, следовавшее под флагом Либерии с индийским экипажем на борту, захвачено у побережья Сомали. Об этом сообщило индийское информационное агентство ANI.

По данным агентства, ВМС Индии внимательно следят за захваченным судном. "На борту судна под флагом Либерии, захваченного недалеко от побережья Сомали, находятся 15 индийских членов экипажа. За кораблем наблюдают самолеты ВМС Индии, связь с экипажем установлена", - приводит ANI заявление источника в военных структурах.

Сообщается также, что военный корабль ВМС Индии INS Chennai движется к захваченному судну, чтобы разобраться с ситуацией.