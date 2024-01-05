В ЮАР легкоатлет-паралимпиец Писториус вышел из тюрьмы по УДО

Его осудили на 13 лет тюрьмы за убийство

ПРЕТОРИЯ, 5 января. /ТАСС/. Южноафриканский легкоатлет-паралимпиец Оскар Писториус, осужденный на родине на 13 лет тюрьмы за убийство, вышел по условно-досрочному освобождению (УДО) после того, как отбыл в заключении немногим больше половины срока. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Освобождение 37-летнего Писториуса, который находился в тюрьме в столице страны Претории, происходило в условиях повышенной безопасности и конфиденциальности, так как власти опасаются, что на него может быть совершено покушение, отмечает радиостанция.

Согласно УДО, Писториус будет находиться под надзором до декабря 2029 года, времени истечения его срока. Ему также запрещено общаться с прессой и употреблять алкоголь. Он должен находится каждый день в определенные часы в своем доме. Где именно будет жить спортсмен, пока неизвестно.

Предоставление Писториусу УДО стало возможно после того, как в минувшем октябре Конституционный суд ЮАР признал за ним это право. Спустя месяц специальная комиссия постановила предоставить ему УДО.

Спортсмен был заключен под стражу 14 февраля 2013 года - в день убийства в собственном доме своей девушки Ривы Стинкамп. В октябре 2014 года суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за непреднамеренное убийство, но затем Писториус вышел из тюрьмы под исправительное наблюдение, отбыв один год наказания. Верховный апелляционный суд ЮАР 3 декабря 2015 года удовлетворил протест прокурора и постановил, что Писториуса следует признать виновным в умышленном убийстве. В июле 2016 года он был приговорен к шести годам заключения, однако позднее прокурор обжаловал этот вердикт. В ноябре 2017 года был установлен новый срок наказания - 13 лет.

У Писториуса ампутированы обе ноги ниже колена, он выступал с протезами на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года. Он стал первым в истории паралимпийцем, который принял участие в Олимпийских играх. Южноафриканец участвовал в Играх 2012 года в Лондоне. Писториус является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр.