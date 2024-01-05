МИД Китая выразил надежду на снижение напряженности на Корейском полуострове

Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь призвал к возобновлению конструктивного диалога между Пхеньяном и Сеулом

ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Китай надеется на снижение напряженности на Корейском полуострове и призывает к возобновлению конструктивного диалога между Пхеньяном и Сеулом. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"В последнее время конфронтация между заинтересованными сторонами усилилась, ситуация на полуострове остается напряженной", - подчеркнул он на брифинге, комментируя стрельбы армии КНДР в районе Желтого моря.

По словам китайского дипломата, Пекин "внимательно следит за обстановкой на Корейском полуострове". Он добавил, что, выступая в качестве соседа, Китай считает необходимым провести консультации, нацеленные на поддержание мирной и стабильной ситуации в отношениях Пхеньяна и Сеула.

"Мы надеемся, что соответствующие стороны будут сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, что они воздержатся от действий, которые приводят к росту напряженности, будут избегать дальнейшей эскалации, создавать условия для возобновления конструктивного диалога", - подытожил Ван Вэньбинь.

Ранее в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея сообщили, что береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо, расположенных в Желтом море. По его данным, пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военнослужащих нет. Снаряды упали к северу от разграничительной линии, которую Сеул считает фактической морской границей.