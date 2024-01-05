МИД Китая заявил, что не осведомлен о военном сотрудничестве России и КНДР

Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь надеется, что Москва и Киев создадут благоприятные условия для урегулирования украинского кризиса политическим путем

ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил об отсутствии у него каких-либо сведений о ситуации, касающейся военного сотрудничества между Россией и КНДР.

"По украинской проблеме Китай занимает четкую и неизменную позицию. Мы надеемся, что каждая из [заинтересованных] сторон приложит усилия, чтобы смягчить напряженную ситуацию", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, который попросил прокомментировать утверждения США об "использовании на Украине баллистических ракет", которые КНДР якобы передала России.

Ван Вэньбинь также выразил надежду, что Москва и Киев создадут благоприятные условия для урегулирования украинского кризиса политическим путем. "Я не в курсе по поводу ситуации, связанной с соответствующим сотрудничеством [между Россией и КНДР], о котором вы говорите", - отметил он.

МИД РФ неоднократно указывал, что обвинения западных стран в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве Москвы и Пхеньяна следует считать бездоказательными. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что КНДР предоставляет российской стороне военную помощь.