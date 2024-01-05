Оппозиция Литвы заявила о неготовности страны к реформе системы призыва на срочную службу

Как заявил лидер партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" Рамунас Карбаускис, рассуждения правящих политических сил республики о реформе являются лишь элементом предвыборной кампании

ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Рассуждения правящих политических сил Литвы о реформе системы призыва на срочную армейскую службу являются лишь элементом предвыборной кампании, на самом деле страна к реформе не готова. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" Рамунас Карбаускис, являющийся премьером в сформированном оппозицией теневом кабинете министров.

"Считаю, что дискуссии о модели призыва в армию в целом являются предвыборным вопросом (осенью состоятся парламентские выборы - прим. ТАСС). Мы к предлагаемой реформе не готовы ни технически, ни с точки зрения наличия необходимого военного персонала [для обучения новобранцев]", - сказал он.

Как отметил теневой премьер, перед Литвой стоят иные первоочередные задачи. "Прежде всего мы должны решить вопросы, связанные с приемом бригады Бундесвера и инвестиций в формирование собственной дивизии", - заявил Карбаускис.

Согласно новой модели, рамки призыва на срочную службу сократились бы до 21 года. В настоящее время призыв осуществляется с 18 до 23 лет. Отменяется отсрочка для тех, кто учится в вузах. Можно говорить о том, что Литва возвращается к советской практике призыва. Как отмечал министр обороны Арвидас Анушаускас, в 17 лет подлежащие срочной службе лица должны будут пройти проверку здоровья. Признанные годными практически сразу после окончания школы наденут военную форму.

В 2015 году Литва, ссылаясь на обострение геополитической ситуации, восстановила отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Сначала утверждалось, что она вводится временно, на пять лет, чтобы подготовить достаточный резерв, однако затем парламент решил, что призыв будет постоянным. Власти также намерены сделать его всеобщим.

Так как призывников в Литве гораздо больше, чем позволяют призвать в армию финансовые и инфраструктурные возможности системы Минобороны, новобранцев отбирают с помощью компьютерной программы по принципу случайности. В 2024 году для прохождения срочной службы отобрано 3 845 молодых людей. Демографическим пределом новобранцев является около 7 тыс. человек в год.