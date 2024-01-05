Армия Израиля сообщила, что за сутки атаковала в секторе Газа более 100 объектов

В армейской пресс-службе заявили, что в районе лагеря беженцев Эль-Бурейдж военные пресекли попытку отряда радикалов атаковать израильский танк

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 января. /ТАСС/. Израильские военные за последние сутки атаковали в ходе операции против палестинских радикалов из движения ХАМАС в секторе Газа более 100 объектов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последний день военно-воздушные, сухопутные и военно-морские силы Армии обороны Израиля поразили более 100 террористических целей в секторе Газа, включая оперативные командные центры и военные объекты, а также пусковые установки и комплексы, где хранились оружие и террористическая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Также в районе лагеря беженцев Эль-Бурейдж военные пресекли попытку отряда радикалов атаковать израильский танк и уничтожили этот отряд совместными усилиями сухопутных войск и авиации, отметили в армии. В городе Хан-Юнис на юге анклава были обнаружены и уничтожены несколько пусковых установок, использовавшихся для ракетных обстрелов израильской территории, эти действия сопровождались боями с палестинцами, в ходе которых было уничтожено некоторое число радикалов, добавили в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.