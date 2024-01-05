Южная Корея на учениях выпустила около 400 снарядов в ответ на обстрел КНДР в Желтом море

Это в два раза больше, чем было использовано Пхеньяном при обстреле акватории к северу от разграничительной линии

СЕУЛ, 5 января. /ТАСС/. Южнокорейские военнослужащие в ходе учений на островах в Желтом море выпустили порядка 400 снарядов, что в два раза больше, чем было использовано Пхеньяном при обстреле акватории к северу от разграничительной линии. Об этом сообщила газета The Chosun Ilbo со ссылкой на источник среди военных.

Южнокорейская сторона била по условным целям в акватории к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Вооруженные силы Республики Корея впервые с августа 2017 года использовали самоходки K9 на северо-западных островах. 19 сентября 2018 года было заключено межкорейское соглашение, установившее морские буферные зоны, по целям в которых запрещено вести артиллерийскую стрельбу. Пхеньян в 2023 году отказался от соблюдения этого соглашения, после того как Сеул перестал соблюдать его частично в ответ на запуск разведывательного спутника в ноябре.

Газета также пишет, что на острове Ёнпхёндо приказ об эвакуации был отдан "перед" тем, как южнокорейские военные начали там учебные стрельбы. Жителей просили проследовать в убежища на "время проведения учебных стрельб".

В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея отметили, что в пятницу береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в период примерно с 09:00 до 11:00 по местному времени (03:00 - 05:00 мск). По его данным, пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военнослужащих нет. Снаряды упали к северу от Северной разграничительной линии.

Эвакуацию на острове Ёнпхёндо объявили в 12:02 и 12:30 по местному времени (06:02 и 06:30 мск). Южнокорейские учения начались примерно в 15:00 по местному времени (09:00 мск).