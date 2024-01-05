Молдавию обязали погасить задолженность по членским взносам перед выходом из МПА СНГ

Она составляет $340 тыс.

КИШИНЕВ, 5 января. /ТАСС/. Молдавия должна погасить задолженность по членским взносам в размере $340 тыс. перед выходом из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном министерством финансов республики.

"Выплата долга перед МПА СНГ обусловлена крайним сроком (08.02.2024) завершения процесса отказа Молдавии от членства в организации", - уточняется в пояснительной записке к документу.

Отношение Молдавии к Содружеству стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду и прихода к власти в 2021 году учрежденной президентом Партии действия и солидарности. Санду ни разу не участвовала в саммитах СНГ, в 2023 году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о решении Кишинева денонсировать примерно треть соглашений, заключенных в рамках СНГ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.