Лукашенко потребовал от чиновников "превзойти себя"

Они также должны не допустить разгильдяйства, добавил президент Белоруссии

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Белорусские чиновники должны "превзойти себя" и не допустить формализма и разгильдяйства в 2024 году, который "будет особым". Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по основным направлениям работы по совершенствованию качества.

"Я уже вчера говорил при назначении отдельных государственных служащих, что этот год у нас будет особым. Понятно, что напряжение будет неимоверное: к президентским выборам в Беларуси [в 2025 году] готовятся все - и на Востоке, и на Западе. Цели разные, - приводит его слова агентство БелТА. - Но мы должны превзойти себя. Чтобы это сделать, не должно быть формализма и разгильдяйства".

Лукашенко подчеркнул, что в стране не должно быть мероприятий "для галочки". "И не будет, это я вам обещаю. Поэтому настраивайтесь с первых дней этого года на трудную, тяжелую работу", - сказал президент.

Он призвал чиновников "начать с себя". "Вовремя приходите на работу и начинайте работать качественно", - указал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что в рамках объявленного в Белоруссии в 2024 году Года качества определена амбициозная цель: "поставить контроль качества производимых товаров и услуг, качества жизни страны на более высокий уровень". "Беларусь может гордиться своими качественными товарами, но чтобы конкурировать с лучшими мировыми образцами, надо немножко добавить, надо заслужить этот знак качества", - отметил президент республики.