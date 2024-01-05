Ереван заявил, что в Азербайджане удерживают 23 армянских военнопленных

По словам председателя Следственного комитета Армении Аргишти Карамяна, Азербайджан отрицает этот факт

ЕРЕВАН, 5 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Армении Аргишти Карамян заявил, что Азербайджан продолжает удерживать 23 армянских военнопленных. Об этом он сказал в интервью Общественному ТВ Армении.

"На данный момент Азербайджан подтверждает удержание 23 армянских соотечественников, из них 17 - лица, взятые в плен (в ходе обострения в Карабахе в сентябре 2023 года - прим. ТАСС) <...> Есть также данные о насильственном исчезновении 32 человек в течение 44-дневной войны (шла с 27 сентября по 10 ноября 2020 года - прим. ТАСС), хотя Азербайджан отрицает этот факт", - сказал Карамян.

13 декабря Азербайджан передал Армении 32 военнослужащих, которые оказались в плену в период с 2020 по 2023 год.