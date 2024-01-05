В Сеуле заявили, что КНДР не отреагировала на ответные учения Южной Кореи

По информации агентство Yonhap, маневры прошли под надзором министра обороны Син Вон Сика

СЕУЛ, 5 января. /ТАСС/. Военные КНДР не отреагировали немедленно на учения с боевыми стрельбами южнокорейских коллег. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея.

"Нынешние учебные стрельбы по морским [условным целям] - ответ на провокацию Северной Кореи, армия которой сегодня до полудня провела артиллерийские стрельбы в районе, где запрещены враждебные действия (морской буферной зоне). Особых действий со стороны северокорейской армии во время проведения учебных стрельб не было", - заявили в министерстве обороны. Маневры прошли под надзором министра обороны Син Вон Сика, указывает Yonhap.

По данным Сеула, в пятницу береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов по акватории в районе южнокорейских островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в период примерно с 09:00 до 11:00 по местному времени (03:00 - 05:00 мск). Снаряды упали к северу от Северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей.

В ответ Корпус морской пехоты Республики Корея примерно в 15:00 начал свои учения на островах, в ходе которых удар осуществлялся по условным целям в акватории к югу от разграничительной линии. К маневрам были привлечены САУ K9. Южнокорейская сторона выпустила 400 снарядов.

Межкорейское соглашение о снижении напряженности от 19 сентября 2018 года запрещает артиллерийские стрельбы в морских буферных зонах. В ноябре Сеул перестал соблюдать его частично в ответ на запуск разведывательного спутника, а Пхеньян в ответ - полностью.