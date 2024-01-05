Румыния и Украина намерены сотрудничать в области цифровизации и киберзащиты

Как сообщили в министерстве науки, инноваций и цифровизации Румынии, стороны также будут взаимодействовать в сфере развития облачной инфраструктуры электронных государственных услуг

БУХАРЕСТ, 5 января. /ТАСС/. Министр науки, инноваций и цифровизации Румынии Богдан Иван и вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подписали соглашение о развитии электронных коммуникаций, а также сотрудничестве в области цифровизации и кибернетической защиты. Об этом сообщило румынское министерство.

"В результате подписания этого соглашения с украинским коллегой Румыния укрепит свою позицию регионального хаба по быстро развивающимся технологиям и кибербезопасности, - заявил Иван. - Таким образом, мы закладываем основы для механизма, посредством которого ЕС будет финансировать конкретные проекты по передаче Украине технологий и знаний, проектов, в которых Румыния станет лидером партнерства".

Документ создает фундамент для тесного и конкретного взаимодействия учреждений в области информационных технологий и коммуникаций, цифровизации и кибербезопасности в двух странах, отмечается в сообщении министерства.

Сотрудничество будет направлено на укрепление устойчивости и защиты цифровой инфраструктуры на Украине и в Румынии, на повышение уровня киберзащиты национальных сетей и инфраструктур Украины и Румынии, развитие облачной инфраструктуры электронных государственных услуг, обмен опытом в области электронных коммуникаций и новых технологий.