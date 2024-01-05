Литва намерена направлять на развитие военных беспилотников по €30 млн в год

Замминистра обороны республики Жильвинас Томкус не уточнил, как долго будет продолжаться такое финансирование

ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Литва намерена ежегодно направлять на развитие арсенала военных беспилотников по €30 млн. Об этом заявил журналистам замминистра обороны республики Жильвинас Томкус.

"Беспилотные летательные аппараты сами по себе не являются спасительным в войне средством. Они интегрируются с системами маневренных подразделений, артиллерии, противовоздушной обороны, что упрощает выполнение тактических задач, поэтому мы намерены ежегодно направлять на эти цели по €30 млн", - сказал он.

Замминистра не уточнил, как долго будет продолжаться такое финансирование. "Нашей целью является расширение арсенала, который составляют разведывательные и боевые аппараты от тактического до операционного уровня", - отметил Томкус.

В декабре Вильнюс подписал контракт на поставку из США боевых беспилотников Switchblade 600. Первая партия должна поступить в Литву в 2024 году.