Более 40% опрошенных шведов хотели бы увеличить помощь Украине

Основными сторонниками поддержки Украины выступают люди средних лет, проживающие в центральной и северной частях королевства

СТОКГОЛЬМ, 5 января. /ТАСС/. 8 из 10 шведов хотят сохранить или увеличить помощь Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса на предмет отношения граждан к поддержке Киева в конфликте с РФ, проведенного социологическим центром Demoskop по заказу газеты Aftonbladet.

Согласно его результатам, около 40% респондентов считают, что уровень помощи в настоящее время является достаточным, а 43% полагают, что он должен быть выше. "В целом больше чем восемь из десяти шведов хотят сохранить или увеличить помощь Украине. Однако среди отдельных групп наблюдается более слабая поддержка, прежде всего среди молодежи и членов партии "Шведские демократы", - рассказал заведующий отделом опросов центра Demoskop Юхан Мартинссон. При этом, согласно обнародованным в ноябре 2023 года данным социологического центра ЕС Eurobarometer, занимающегося изучением общественного мнения в странах Евросоюза, поддержка поставок оружия Украине упала в шведском обществе с 93% до 77%.

Основными сторонниками поддержки Украины выступают люди средних лет, проживающие в центральной и северной частях Швеции. На юге королевства большим влиянием обладают сторонники "Шведских демократов", которые говорят о необходимости сокращения помощи Украине. Что касается гендерного аспекта, то среди мужчин сторонников увеличения поддержки на 10% больше, чем среди женщин, что, по мнению авторов исследования, является парадоксальным, поскольку женщины испытывают больший страх перед последствиями конфликтов и возможным распространением их на другие территории. Если говорить о конкретных видах помощи, то женщины больше расположены к приему беженцев, в то время как мужчины более положительно относятся к отправке вооружений и другой военной техники.

При этом лишь 15% респондентов высказываются за отправку войск, что на 5% меньше по сравнению с мартом 2022 года. Увеличилось число тех, кто полагает, что конфликт продлится долгое время. Весной 2023 года 25% шведов считали, что военные действия будут идти три года или больше. Согласно данным за декабрь, в их продолжительности уверены 43% участников опроса.

"Картина двоякая. Больше людей видят перед собой продолжительный конфликт, но при этом меньше тех, кто боится распространения войны [на другие территории]", - отмечает Мартинссон.

Опрос проводился в период с 28 декабря 2023 года по 3 января 2024 года. В нем приняли участие 1 045 тыс. респондентов в возрасте от 16 лет.