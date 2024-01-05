Госсекретарь США намерен встретиться с премьером Греции в его доме на Крите 6 января

Портал iefimerida.gr ранее сообщил, что основное внимание, скорее всего, будет уделено событиям на Ближнем Востоке, а также вооружениям

АФИНЫ, 5 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен встретиться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в субботу в его доме в городе Ханья на острове Крит. Об этом сообщила пресс-служба главы греческого правительства.

"В субботу днем премьер-министр Кириакос Мицотакис проведет частную встречу в своем доме в Ханье с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Затем последует рабочая встреча, в которой примут участие министр иностранных дел Йоргос Герапетритис, заместитель главы МИД Александра Пападопулу, директор дипломатического офиса премьер-министра, посол Анна Мария Бура и специальный советник по международной политике и публичной дипломатии премьер-министра Аристотелия Пелони", - говорится в сообщении.

Ранее портал iefimerida.gr сообщил, что Блинкен может встретиться с Мицотакисом на острове Крит после посещения там американской военной базы в заливе Суда. Портал отметил, что основное внимание на встрече премьера с госсекретарем США, скорее всего, будет уделено событиям на Ближнем Востоке, а также вооружениям, поскольку Греция выражает интерес к приобретению американских истребителей F-35.

В июне 2022 года Греция отправила запрос на продажу ей 20 истребителей пятого поколения F-35 с опционом еще на 20 таких самолетов. Правительство Греции затем выразило намерение ускорить процедуры по приобретению новейших самолетов. Тогдашний министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в феврале 2023 года заявил, что Греция начнет получать истребители пятого поколения F-35 с 2028 года.

Газета Kathimerini полагает, что ответ от США ожидается в первые месяцы 2024 года. По ее сведениям, по финансовым причинам речь уже идет о заказе на первом этапе 12 F-35 вместо 20. Дальнейшие обсуждения после получения ответа могут продлиться несколько месяцев.