Швеция отказала в помощи в целях развития Мали, поддержавшей РФ в ООН

По словам министра внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития королевства Йохана Форсселля, решение правительства принято в рамках пересмотра программы поддержки африканских стран

СТОКГОЛЬМ, 5 января. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло решение о прекращении помощи в целях развития Республике Мали из-за поддержки ею политики России. Об этом сообщает телеканал TV4.

Основанием в том числе стало голосование Мали в феврале 2023 года против резолюции Генассамблеи ООН о выводе российских войск с Украины. "Правительство Мали повернулось к России и поддерживает ее войну против Украины", - прокомментировал это решение шведский министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Йохан Форсселль.

"Наша гуманитарная помощь, то есть помощь нуждающимся в виде продуктов питания, воды и медикаментов, останется в Мали, как и прежде, а помощь в целях развития прекратится", - пояснил министр.

За последние 10 лет Швеция оказала Мали помощь на развитие более чем на 3,5 млрд крон ($341 млн).

Решение правительства принято в рамках пересмотра программы поддержки африканских стран. Предпринятая реформа не предполагает оказания помощи "тем странам или акторам, которые являются недемократическими или противодействуют "основанному на правилах мировому порядку" и таким образом "подрывают шведские интересы", подчеркнул шведский министр в интервью TV4.

Генеральная Ассамблея ООН приняла 24 февраля 2023 года в ходе спецсессии по Украине антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине специальной военной операции. За документ проголосовала 141 страна, против высказались 7 (Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея), 32 делегации воздержались, в их числе Китай. Украина при поддержке западных стран предложила проект резолюции Генассамблеи ООН, якобы направленный на достижение мира. В нем не содержалось призыва начать мирные переговоры или заключить перемирие, а ответственность за начало конфликта возлагалась исключительно на Россию.