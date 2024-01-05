Усмана Сонко признали виновным в распространении информации, порочащей имя министра туризма и отдыха Мам Мбайе Ньянг

ХАРАРЕ, 5 января. /ТАСС/. Верховный суд Сенегала утвердил обвинительный приговор одному из лидеров оппозиции Усману Сонко. Как сообщило национальное информационное агентство Agence de Presse Sénégalaise, Сонко признан виновным в распространении информации, порочащей имя министра туризма и отдыха Мам Мбайе Ньянг.

Адвокаты Сонко, указывает агентство, считают, что решение Верховного суда лишает политика возможности принять участие в президентских выборах 25 февраля.

Ранее портал Senenews сообщил, что 29 партий Сенегала официально объявили Сонко своим кандидатом. Сонко арестовали в конце июля 2023 года по нескольким пунктам обвинения, в том числе в призывах к восстанию. 26 декабря он подал заявку на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Сонко основал и возглавил партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" в 2014 году, на президентских выборах 2019 года занял третье место с 16% голосов.

Верховный суд Сенегала рассмотрел кассацию, поданную Сонко на приговор, вынесенный в его отношении апелляционным судом Дакара и предусматривающий наказание в виде тюремного заключения на шесть месяцев с отсрочкой исполнения за клевету и публичные оскорбления.