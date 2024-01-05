На украинско-польской границе в очередях стоят около 2 тыс. фур

По словам представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, небольшая очередь из грузовиков также собралась на границе со Словакией у пункта пропуска "Ужгород"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Около 2 тыс. фур ждут проезда на Украину в очередях на четырех КПП на границе с Польшей, которые заблокировали польские дальнобойщики и фермеры. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"По состоянию на утро 1,4 тыс. грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях ("Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене" - прим. ТАСС) в сторону Украины. Кроме того, 4 января утром возобновилась блокировка движения для грузовиков в направлении пункта пропуска "Медыка - Шегини", очередь на утро - 600 грузовиков", - приводит слова Демченко агентство Укринформ.

По данным Демченко, небольшая очередь из грузовиков также собралась на границе со Словакией у пункта пропуска "Ужгород".

6 ноября 2023 года польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним присоединились фермеры, которые заблокировали четвертый пункт - "Медыка - Шегини". Спустя месяц его блокада была снята, однако 4 января КПП вновь оказался заблокирован. Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года, а фермеры - сохранения дотаций и налога на уровне 2023 года.

Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли уже три украинских водителя. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись коллеги из Венгрии и Словакии.