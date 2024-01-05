В Иране задержали несколько человек по подозрению в причастности к теракту в Кермане

Теракт на кладбище в Иране

В МВД республики уточнили, что жертвами стали 89 человек

ДУБАЙ, 5 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ирана задержали нескольких лиц по подозрению в причастности к теракту у кладбища в городе Керман, где похоронен командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части Вооруженных сил республики) генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на МВД страны.

Согласно заявлению ведомства, "были обнаружены важные улики, связанные с преступлением, несколько человек задержаны, полная информация [о подозреваемых] будет представлена позднее".

В МВД также уточнили, что жертвами теракта стали 89 человек, 12 из которых являлись гражданами Афганистана.