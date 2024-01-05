Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана станет председателем COP-29 в Баку

29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в ноябре

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев назначен председателем 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29), которая пройдет в ноябре в Баку. Об этом сообщил руководитель аппарата министерства Рашад Аллахвердиев.

"Мухтар Бабаев назначен председателем 29-й сессии Конференции сторон", - сообщил Аллахвердиев, его слова приводит агентство AFP.

9 декабря 2023 года Бабаев заявил о достижении "общего консенсуса" относительно кандидатуры республики на проведение 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 2024 году.

11 декабря Конференция сторон - руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата - утвердила кандидатуры Азербайджана и Бразилии на проведение COP-29 и COP-30. Следующие два саммита также обещают стать решающими для будущих климатических действий. На COP-29 правительства должны определить новую цель по климатическому финансированию, на COP-30 - подготовить новые национальные планы по борьбе с изменением климата, которые будут охватывать все секторы экономики.