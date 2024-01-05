ВМС Индии перехватили захваченное у побережья Сомали судно

Как сообщили СМИ, операция по зачистке уже завершена

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 января. /ТАСС/. Корабль индийских ВМС перехватил грузовое судно MV Lila Norfolk, захваченное ранее вооруженными людьми у побережья Сомали. Об этом сообщила пресс-служба ВМС страны.

"Ракетный эсминец INS Chennai перехватил MV Lila Norfolk около 15:15 (12:45 мск - прим. ТАСС). Силы специального назначения ВМС находятся на борту грузового судна и проводят операцию по его зачистке", - говорится в сообщении.

Индийские СМИ при этом сообщают, что операция по зачистке уже завершена. По их данным, экипаж находится в безопасности. Находились ли на борту грузового судна вооруженные захватчики во время операции, не уточняется.

В пятницу ВМС Индии сообщили, что сухогруз MV Lila Norfolk отправил сообщение Центру координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании о том, что "вечером 4 января на борт высадились примерно пять или шесть неизвестных вооруженных людей". К нему был направлен ракетный эсминец INS Chennai, один из трех таких военных кораблей, направленных Индией в Аравийское море после череды атак на торговые судна в акватории этого моря и в Красном море.