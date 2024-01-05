СМИ: расширение БРИКС является историческим началом новой эры мировых отношений

Как отметила газета Midi Madagasikara, особенного внимания заслуживает "вступление Ирана, представляющее собой стратегический триумф Тегерана"

ХАРАРЕ, 5 января. /ТАСС/. Объявленное расширение БРИКС представляет собой историческое событие, начало новой эры в мировых экономических отношениях. Об этом пишет газета Midi Madagasikara, комментируя присоединение к объединению новых стран - Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

Как говорится в материале издания, интеграция пяти новых стран является "неслыханным расширением", которое "уже заслужило немало восхищенных комментариев, говорит о геополитических амбициях объединения и служит серьезным сигналом растущего влияния развивающихся экономик на мировой арене". Газета подчеркивает, что это "историческое решение, знаменующее начало новой эры в мировых экономических отношениях".

Midi Madagasikara пишет, что особенного внимания заслуживает "вступление Ирана, представляющее собой стратегический триумф Тегерана". Как подчеркивается в материале, тот факт, что "примерно 40 стран выразили желание присоединиться к БРИКС, свидетельствует о растущем значении развивающихся государств на мировой арене". Объединение БРИКС, "на которое приходится четверть всех мировых богатств и 42% мирового населения, может гордиться своей привлекательностью для других государств и способностью определять развитие экономики и геополитики", говорится в статье. Издание называет неслучайным тот факт, что "США столь настороженно относятся к расширению БРИКС" и при этом "спешат заявить о намерении сохранить прочные отношения с нынешними членами объединения, пытаясь обеспечить свои интересы".

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.