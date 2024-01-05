США предложили $10 млн за данные, позволяющие затруднить для ХАМАС получение средств

Как заявили в Госдепартаменте, американская сторона рассчитывает получить сведения о пяти лицах, которых называет "финансовыми посредниками ХАМАС"

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Власти США готовы выплатить до $10 млн за сведения, которые позволят помешать радикальному палестинскому движению ХАМАС получать средства. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как отмечается в документе, США предлагают "награду в размере до $10 млн за информацию, которая позволит нарушить работу механизмов финансирования террористической организации ХАМАС". Американская сторона рассчитывает получить сведения о пяти лицах, которых называет "финансовыми посредниками ХАМАС". Трое якобы находятся в Турции, один - в Судане, еще один, по версии Госдепартамента, поддерживает "тесные связи со структурами в Иране".

В заявлении говорится, что власти США, в частности, готовы выплатить награду за сведения, которые позволят выявить "любой источник доходов" ХАМАС, "крупных жертвователей или финансовых посредников" радикального движения, а также организации, которые участвуют в транзакциях в его пользу. Кроме того, американская сторона рассчитывает получить информацию о компаниях, контролируемых ХАМАС, а также о структурах, осуществляющих закупки для движения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.