Красносельский назвал новые экономические барьеры со стороны Молдавии путем к эскалации

Президент Приднестровья призвал Молдавию к переговорам

КИШИНЕВ, 5 января. /ТАСС/. Президент Приднестровья Вадим Красносельский назвал путем к эскалации решение Молдавии ввести пошлины на импорт в непризнанную республику с 2024 года. Об этом он заявил в видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале президента.

"Вы просто не понимаете последствия, которые могут быть после ваших действий. <…> То, что вы сделали, - это путь в никуда, <…> путь к напряжение, к эскалации, возможно", - сказал Красносельский, призвав Кишинев к переговорам.

Он назвал новые сборы в бюджет Молдавии нарушением прав человека и прав на предпринимательскую деятельность. Красносельский обратил внимание, что эти сборы обеспечивают бюджет Приднестровья, а также его социальные обязательства. "Так было всегда, и других формул нет и не будет в Приднестровье", - отметил президент непризнанной республики.

Ранее Таможенная служба Молдавии сообщила о вступлении в силу некоторых положений, согласно которым Кишинев начинает облагать пошлинами поставки товаров в Приднестровье. Ранее товары, поступающие на левый берег Днестра, облагались пошлинами только правительством Приднестровья.

После решения Киева закрыть приднестровский участок границы с Молдавией товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Ранее в Тирасполе неоднократно обвиняли Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для давления.