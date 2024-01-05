Бербок отправится 7 января в турне по Ближнему Востоку и Юго-Восточной Азии

Поездка начнется с посещения Израиля и палестинских территорий, сообщил представитель МИД Германии

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Глава МИД Германии Анналена Бербок отправится 7 января в турне по странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил журналистам на брифинге представитель внешнеполитического ведомства.

Поездка начнется с посещения Израиля и палестинских территорий. "В центре внимания переговоров будут находиться драматичная гуманитарная ситуация в Газе, ситуация на Западном берегу реки Иордан, а также крайне неустойчивая обстановка на израильско-ливанской границе", - отметил представитель МИД. В ходе визита Бербок планирует обсудить усилия по освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и урегулированию палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств. Это четвертая поездка главы МИД ФРГ в регион после атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Бербок встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и новым главой МИД страны Исраэлем Кацем. В программе - переговоры с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом и министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики.

Затем глава МИД ФРГ посетит Египет и Ливан. После поездки на Ближний Восток Бербок отправится в турне по странам Юго-Восточной Азии, в ходе которого посетит Филиппины, Малайзию и Сингапур.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.