Умер экс-глава Верховной рады конца 90-х Александр Ткаченко

Ему было 84 года

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Украинский политик Александр Ткаченко, возглавлявший Верховную раду с 1998 по 2000 год, умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом агентству "Украинские новости" сообщил его помощник Борис Кириченко.

Уточняется, что политик умер 4 января, прощание с ним пройдет 6 января. Ткаченко проживал в Киеве. Последние 10 лет он тяжело болел и передвигался на инвалидной коляске.

Ткаченко был четвертым спикером Верховной рады. В одном из интервью, говоря о своей должности во главе парламента, Ткаченко сказал, что в государстве он "не первый, но и не второй". Сама фраза стала популярной. "На 85-м году жизни умер Александр Ткаченко, бывший спикер Верховной рады, любивший повторять, что он не первый, но и не второй человек в государстве <...>. Колоритный был спикер", - написала в своем Telegram-канале депутат парламента Ирина Геращенко.

Она назвала Ткаченко "эпатажным и очень постсоветским", отдельно отметив, что он уважал своих коллег в парламенте и пресекал воздействие на Раду со стороны президента. "Воевал с Кучмой (второй президент Украины Леонид Кучма - прим. ТАСС), отстаивая свою субъектность и независимость Верховной рады", - указала Геращенко.

Ткаченко родился в марте 1939 года в Киевской области. В правительстве Украинской ССР работал на министерских должностях, был заместителем председателя правительства. В 1991 году выдвигал свою кандидатуру на первых выборах президента Украины, однако затем отказался от участия в пользу Леонида Кравчука. В 1999 году Ткаченко входил в так называемую Каневскую четверку - коалицию кандидатов в президенты, пытавшихся не допустить переизбрания Кучмы на пост главы государства. Однако впоследствии Ткаченко снял свою кандидатуру на президентских выборах в пользу лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко.