Прокуратура ФРГ расследует попытку демонстрантов блокировать паром с Хабеком

Расследование ведут в отношении неустановленных лиц по подозрению "в принуждении", сообщило агентство DPA

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Прокуратура Фленсбурга (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ начала расследование инцидента, в ходе которого несколько десятков протестующих попытались блокировать паром с находившимся на его борту вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на старшего прокурора Бернда Винтерфельдта.

Расследование ведется в отношении неустановленных лиц по подозрению "в принуждении". В Уголовном кодексе ФРГ за подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет и денежного штрафа.

Как сообщили в четверг СМИ, Хабек находился на пароме у побережья северной Германии близ датской границы. Местные жители, а именно работающие в регионе фермеры, в знак протеста против намерения властей сократить налоговые льготы собрались в местном порту в ожидании судна. Полиция сообщила, что их было до 300 человек.

Хабек, который проводил на севере ФРГ отпуск, предложил подняться на борт парома нескольким демонстрантам, чтобы ответить на их вопросы, на что последовал отказ. Протестующие предложили вице-канцлеру спуститься на берег самому, но телохранители были против. После этого судно начало отчаливать, и в этот момент около 30 демонстрантов попытались прорваться на него. Полиции пришлось вмешаться и даже применить слезоточивый газ, чтобы паром смог продолжить движение.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на следующий год. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Несколько статей экономии коснулись фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно.

За этим последовали масштабные протесты, одна из акций 18 декабря прошла у Бранденбургских ворот в Берлине. В четверг стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать свои планы - льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме.