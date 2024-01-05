В Болгарии расследуют обстоятельства гибели задержанного полицией человека

По данным Болгарского национального телевидения, причиной смерти Пламена Пенева стало удушение

СОФИЯ, 5 января. /ТАСС/. Глава МВД Болгарии Калин Стоянов потребовал отставки руководителей полиции города Стара-Загора в связи со смертью бывшего чемпиона республики по борьбе 58-летнего Пламена Пенева, который, по предварительным данным, умер в результате непрофессиональных действий полицейских. В настоящее время ведется расследование этого происшествия.

По данным Болгарского национального телевидения, которое получило доступ к судебно-медицинскому заключению, причиной смерти Пенева стало удушение.

Ранее сообщалось, что подозреваемый якобы угрожал ножом подросткам, которые сообщили о происшествии в полицию. В задержании подозреваемого приняло участие несколько патрульных автомобилей, а после ДТП с участием полицейского автомобиля он был насильственно вытащен из своей машины и придавлен к земле, что, вероятно, и привело к смерти. Также отмечается, что погибший страдал психическим расстройством, но был безобиден и не имел при себе оружия. Видео задержания было опубликовано в социальных сетях очевидцами происшествия и вызвало массу негативных откликов. Двое полицейских, принимавших участие в задержании, были отстранены от работы до окончания расследования.