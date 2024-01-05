В МИД КНР заявили, что Китай и США должны мирно сосуществовать и устранять разногласия

Глава ведомства Ван И отметил, что Китай и Соединенные Штаты имеют разные модели развития

ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Власти КНР и руководство США должны обеспечить мирное сосуществование двух государств и сообща способствовать устранению имеющихся между ними разногласий. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Мы должны придерживаться мирного сосуществования, самое главное - это эффективно сдерживать разногласия", - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова главы МИД, выступившего с речью на состоявшемся в Пекине приеме по случаю 45-летия установления дипотношений между двумя странами.

Ван И отметил, что Китай и США развиваются в соответствии с неодинаковыми моделями развития, что обусловлено их исторической и культурной спецификой. "Нельзя из-за различий идти по пути конфронтации и тем более на каждом шагу прибегать к помощи санкционной дубинки", - подчеркнул он.

Как заявил китайский дипломат, Пекин против гегемонии и антагонистических игр, когда выигрыш одной стороны означает проигрыш другой. "Главное - это иметь дальновидность и решимость для поиска точек соприкосновения при сохранении взаимных различий, - добавил он. - Нельзя допустить, чтобы разногласия доминировали в отношениях между нашими странами или препятствовали им".

Глава МИД КНР указал на необходимость укрепления доверия и взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Соединенными Штатами. "Наша страна не собирается занять чье-либо место или возвыситься над кем-либо, мы тем более не стремимся к гегемонии", - заявил он и выразил надежду, что Вашингтон будет уважать выбор китайского народа и путь развития КНР, ее ключевые интересы.