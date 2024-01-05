В Киеве одобрили выход из соглашения о льготах для ветеранов Великой Отечественной войны

По словам представителя правительства Украины в Верховной раде Тараса Мельничука, соглашение "утратило актуальность"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Кабинет министров Украины одобрил выход из соглашения стран СНГ об установлении для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы. Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О выходе из соглашения об установлении для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, соглашение "утратило актуальность". Мельничук утверждает, что положения соглашения либо выполнены, либо учтены в нормах закона о статусе ветеранов и гарантии их социальной защиты.

Соглашение было подписано 9 декабря 1994 года в Москве. Киев ратифицировал его в апреле 1996 года. Мельничук также подчеркнул, что Украина с 2014 года придерживается "курса на минимизацию участия в деятельности СНГ на любых уровнях и неприсоединение к любым решениям, принятым высшими органами СНГ".